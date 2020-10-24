Усик разом з командою вилетів на бій проти Чісори: фото
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) разом з командою вилетів до Лондона на бій проти британського суперважговаговика Дерека Чісори (32-9, 23 КО).
Відповідне фото Олександр розмістив на своїй офіційній сторінці в інстаграмі.
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"Летимо до Великобританії", – написав Усик.
Усик 31 жовтня проведе бій
Уже в суботу, 31-го жовтня, Олександр Усик вийде в ринг проти британського боксера Дерека Чісори.
Бій Усик – Чісора відбудеться у Лондоні. В Україні протистояння буде показане на платформі Megogo за системою Pay-per-view (плата за трансляцію).
Для українського боксера це другий бій у суперважкій вазі.
Останній бій Усик провів у жовтні минулого року, коли дебютував у суперважкій вазі з перемоги над Чаззом Візерспуном. Чісора також не бився з жовтня, в останньому бою нокаутувавши свого співвітчизника Девіда Прайса.