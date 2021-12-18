Команда розсипається за першої ж помилки, – Шевченко про чергову поразку Дженоа

Дженоа зазнала чергової поразки під керівництвом Андрія Шевченка. Український наставник прокоментував поразку від Лаціо.

Єдиний плюс у поразці

Поразка від Лаціо стала вже п'ятою для "грифонів" після приходу Андрія Шевченка. Український наставник знайшов лише один позитивний момент у грі з "орлами".

Детальніше Шевченко встановив сумний антирекорд на чолі Дженоа

Екстренер збірної України залишився незадоволений грою. У другій 45-хвилинці Дженоа намагалось виправити ситуацію, але команду вистачило лише на гол престижу.

"Я незадоволений результатом. Єдиний позитив цього вечора – це забитий м'яч. Ми намагалися зіграти у свою гру, але їхній перший гол стався через нашу помилку. Команда спробувала відреагувати у другому таймі, але ми не змогли скористатися шансами", – розповів Шевченко.

"Нам потрібно багато працювати"

Український наставник "грифонів" додав, що його команда розсипається та губиться відразу після першої помилки у матчі. Щоб ліквідувати цю проблему потрібно багато часу. Однак Шевченко дивиться у майбутнє з оптимізмом. Фахівець переконаний, що після складного початку на його підопічних чекатимуть хороші часи.

Команда просто розсипається за першої ж помилки. Ми намагалися діяти активніше, створюючи перспективні ситуації. Нам потрібно багато працювати, треба уникати індивідуальних помилок, вкрай рідко ми граємо як команда. Ми наполегливо працюємо, і нам просто не вистачає впевненості. Але я впевнений, що прийдуть й хороші результати,

– сказав тренер "грифонів".