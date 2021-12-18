Единственный плюс в поражении

Поражение от Лацио стало уже пятым для "грифонов" после прихода Андрея Шевченко. Украинский наставник нашел только один положительный момент в игре с "орлами".

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Экс-тренер сборной Украины остался недоволен игрой. Во второй 45-минутке Дженоа пыталось исправить ситуацию, но команды хватило лишь на гол престижа.

"Я недоволен результатом. Единственный позитив этого вечера – это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, но их первый гол произошел из-за нашей ошибки. Команда попыталась отреагировать во втором тайме, но мы не смогли воспользоваться шансами", – рассказал Шевченко.

"Нам нужно много работать"

Украинский наставник "грифонов" добавил, что его команда рассыпается и теряется сразу после первой ошибки в матче. Чтобы ликвидировать эту проблему, нужно много времени. Однако Шевченко смотрит в будущее с оптимизмом. Специалист убежден, что после сложного начала его подопечных будут ждать хорошие времена.

Команда просто рассыпается при первой же ошибке. Мы старались действовать активнее, создавая перспективные ситуации. Нам нужно много работать, надо избегать индивидуальных ошибок, крайне редко мы играем как команда. Мы упорно работаем, и нам просто не хватает уверенности. Но я уверен, что придут и хорошие результаты,

– сказал тренер "грифонов".