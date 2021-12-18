Шевченко став першим тренером Дженоа, який у дебютних шести матчах чемпіонату не зміг виграти. Команда українського тренера в 6 матчах має 1 нічию і 5 поразок.

Як це було Фанатам не сподобається: Шевченко зазнав п'ятої поразки на чолі Дженоа

У 1995 році Джузеппе Маркьоро стартував з 3 поразок та 2 нічиїх у перших п'яти матчах. У 2012 році Луїджі Дельнері зазнав 5 поразок. Але потім обидва тренери виграли свої шості матчі, чого не вдалося зараз Андрію Шевченку.

Щоправда, Шевченко має перемогу з Дженоа над Салернітаною (1:0) в 1/16 фіналу Кубку Італії.

Дженоа з Шевченком у Серії A

0:2 Рома

0:0 Удінезе

0:3 Мілан

0:2 Ювентус

1:3 Сампдорія

1:3 Лаціо

Наступний матч "грифони" проведуть 21 грудня проти Аталанти Руслана Маліновського.