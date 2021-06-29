Команда Лопеса назвала гонорар Ломаченка за реванш: сума, якою принизили українця
Джерело:The Athletic
Реванш Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса не за горами. Однак на шляху домовленості може стати фінансова частина контракту.
Команда Лопеса у своєму репертуарі
Девід Маквотер, менеджер американського боксера Теофімо Лопеса, у інтерв'ю оголосив гонорар, який заслужив український боксер. Сума була дуже низькою.
Цікаво дізнатись Ломаченко готовий побити Лопеса: коли та де може відбутись реванш
У команді Лопеса не перестають дивувати самовпевнений заявами, так було і цього разу. На їх думку, Василь Ломаченко не заслуговує навіть на гонорар у 1,5 мільйона доларів за реванш з Теофімо.
Також менеджер пожалівся на ставлення до їх команди під час першого поєдинку. Якщо українець не погодиться на умови американців, то бій швидше за все буде зірвано.
Ми б погодилися на цей бій хоч завтра, якби Ломаченко прийняв нашу пропозицію – 1,35 мільйона доларів. Ми вийшли на перший бій без можливості реваншу, з нами поводилися як з лайном. Лома зможе виступати на PPV, якщо буде готовий прийняти наші умови, або ж піде до біса,
– заявив Маквотер.
Ломаченко може вдруге вийти на ринг проти Лопеса: головне
- У ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко тріумфально повернувся на ринг. 33-річний український боксер нокаутував японця Масайоші Накатані. Бій тривав 9 раундів.
- Після поєдинку українець знову звернувся до Теофімо щодо реваншу. Американська сторона теж не тримала язик за зубами та вперше сама заговорила про другий двобій.
- Начебто сторони вже дійшли домовленості. Залишилось вмовити самого Теофімо вийти проти Ломаченка на ринг вдруге.