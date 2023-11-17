Вже по ходу першого тайму тренерський штаб збірної Бразилії був змушений зробити заміну. Вінісіус Жуніор не зміг продовжити гру через ушкодження.

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У "селесао" проблеми

Хоча без результативних дій 23-річний лівий вінгер мадридського Реала з поля не пішов. Вже на 4-й хвилині Віні асистував на вінгера лондонського Арсенала Габріеля Мартінеллі, який відкрив рахунок у зустрічі проти Колумбії.

Тоді замість Вінісіуса на поле у складі "селесао" вийшов Жуан Педро. Це була єдина заміна у перші 45 хвилин зустрічі.

Однак після втрати Жуніора у Бразилії все посипалось. У другому таймі Луїс Діас за чотири хвилини оформив дубль у ворота гостей та встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:1 на користь збірної Колумбії.

Діас мав велику мотивацію відзначитись результативними діями, адже нещодавно він вперше зустрівся із родиною після жахливого викрадення його батьків. Свої голи вінгер англійського Ліверпуля присвятив своєму батьку, який 12 днів пробув у полоні злочинного угрупування.

Попереду у Вінісіуса тести, які визначать характер травми. За словами вінгера Реала, він відчув біль не одразу, а лише через деякий час після удару.

Зірковий футболіст мадридського клубу із точністю не може сказати, чи зможе відновитись до гри проти Аргентини, як відбудеться 22 листопада.

Цікаво. Аргентина теж загубила очки у цьому турі. Збірна на чолі з Ліонелем Мессі не зуміла обіграти Уругвай 0:2, який завдав супернику першої поразки у кваліфікації ЧС-2026.

Також ця травма неабияк занепокоїла Карло Анчелотті та увесь тренерський штаб Реала, якому виліт із гри Вінісіуса буде дуже невчасний. Минулого разу Віні пропустив через ушкодження близько місяця.