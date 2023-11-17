Аргентина на власному полі зіграла проти Уругваю матч відбору на чемпіонат світу 2026 року.

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До цього матчу "альбіселесте" підходили з чотирма перемогами та першим місцем в турнірній таблиці. Уругвай же був в цільній групі переслідувачів. Хоча на ЧС-2026 від Південної Америки вийдуть одразу шість команд з десяти напряму, а ще одна відправиться у плей-офф.

Матч видався доволі багатим на моменти. Але відзначитися вдалося лише гостям. У першому таймі Рональд Араухо вдало відгукнувся на простріл майже від лінії поля та в дотик пробив по воротах. Еміліано Мартінес хоч і зачепив м'яч ногою, але той таки влетів у ворота.

А остаточний рахунок в матчі встановив Дарвін Нуньєс. До цього нападник змарнував декілька чудових моментів, щоб відзначитися. Та на 87-й хвилині він таки забив гол. Сталося це після того, як Мессі помилився на чужій половині поля. В нього уругвайці відібрали м'яч та розпочали швидку контратаку. М'яч було скинуто на хід Нуньєсу, якого намагався догнати Ніколас Отаменді. Але йому не вдалося. І форвард зумів пробити поміж ніг голкіперу.

Аргентина – Уругвай 0:2

Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87

Відеоогляд матчу Аргентина – Уругвай

Для збірної Аргентини ця поразка стала першою відтоді, як команда стала чемпіоном світу у 2022 році. З того часу аргентинці провели загалом дев'ять матчів (з урахуванням гри проти Уругваю). І вісім з них (чотири товариські та чотири в рамках відбору на ЧС-2026) "альбіселесте" виграли. Загалом переможна серія в них тривала 14 матчів (якщо враховувати сюди і перемоги в додатковий час чи в серії пенальті на чемпіонаті світу). Перед тим аргентинці востаннє програвали якраз на чемпіонаті світу, коли сенсаційно поступилися збірній Саудівської Аравії.