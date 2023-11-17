Вночі проти 17 листопада у Південній Америці пройшли матчі 5 туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026. який проходитиме у США, Канаді та Мексиці. Матдей виявився наповненим сенсаціями, адже одночасно поступились головні фаворити відбору.

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Аргентина програла Уругваю, тоді як бразильці не змогли взяти ані балу на виїзді проти Колумбії. Для "пентакампеоне" все починалось непогано, на четвертій хвилині Мартінеллі відкрив рахунок з передачі Вінісіуса.

Втім після цього бразильці здали. Спочатку Вінісіус залишив поле через травму, а у другому таймі пропустили двічі від Луїса Діаса. Вінгер Ліверпуля двічі вдали пробив головою після навісів, змусивши капітулювати свого одноклубника Аліссона.

Колумбієць присвятив свої голи татові, який був присутнім на трибунах. Наприкінці жовтня терористи взяли батьків Діаса у полон, але доволі швидко відпустили його мати. Батько ж гравця був звільнений 9 листопада.

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Перемога дозволила "кавовим" обійти Бразилію та закріпитись на третій сходинці. Попереду – лише Аргентина та Уругвай. Нагадаємо, що напряму на чемпіонат світу виходять 6 з десяти команд зони КОНМЕБОЛ, тоді як сьома гратиме у міжконтинентальному плей-офф за путівку на Мундіаль.

Відеоогляд матчу Колумбія – Бразилія: