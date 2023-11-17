Уже по ходу первого тайма тренерский штаб сборной Бразилии был вынужден произвести замену. Винисиус Жуниор не смог продолжить игру из-за повреждений.

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У "селесао" проблемы

Хотя без результативных действий 23-летний левый вингер мадридского Реала с поля не ушел. Уже на 4-й минуте Винни ассистировал на вингера лондонского Арсенала Габриэля Мартинелли, открывшего счет во встрече против Колумбии.

Тогда вместо Винисиуса на поле в составе "селесао" вышел Жуан Педро. Это была единственная замена в первые 45 минут встречи.

Однако после потери Жуниора в Бразилии все посыпалось. Во втором тайме Луис Диас через четыре минуты оформил дубль в ворота гостей и установил окончательный счет встречи - 2:1 в пользу сборной Колумбии.

Диас имел большую мотивацию ознаменоваться результативными действиями, ведь недавно он впервые встретился с семьей после ужасного похищения его родителей. Свои голы вингер английского Ливерпуля посвятил своему отцу, пробывший 12 дней в плену преступной группировки.

Впереди у Винисиуса тесты, определяющие характер травмы. По словам вингера Реала, он почувствовал боль не сразу, а лишь спустя некоторое время после удара.

Звездный футболист мадридского клуба с точностью не может сказать, сможет ли восстановиться в игре против Аргентины, как состоится 22 ноября.

Любопытно. Аргентина тоже потеряла очки в этом туре. Сборная во главе с Лионелем Месси не сумела обыграть Уругвай 0:2 нанес сопернику первое поражение в квалификации ЧМ-2026.

Также эта травма очень обеспокоила Карло Анчелотти и весь тренерский штаб Реала, которому вылет из игры Винисиуса будет очень несвоевременный. В прошлый раз Винни пропустил из-за повреждения около месяца.