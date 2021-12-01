Колишньому футболісту Динамо та Шахтаря погрожують через борг в 1,6 мільйона доларів
Джерело:Sport24
Колишній футболіст київського Динамо, донецького Шахтаря та англійського Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс отримав погрози фізичної розправи. Все через заборгованість перед ним у сумі 1,6 мільйона доларів.
Погрози через борг
Журналістам стало відомо, що Канчельскіс отримав погрози, коли під час вечері водному з московських кафе до нього підійшли невідомі особи. Вони пригрозили йому, що "поламають ноги та зроблять інвалідом", якщо він не погодиться взяти 80 тисяч доларів, замість 1,6 мільйона доларів, які йому винні в узбецькому клубі Навбахор.
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Свого часу Канчельскіс тренував Навбахор, але покинув клуб через заборгованість. Через це він судився з клубом, і ФІФА присудила виплатити Канчельскісу 1,6 мільйона доларів.
Після погроз Канчельскіс написав заяву до поліції. І був дуже здивований, коли про неї дізналися журналісти.
"Ми справді подали заяву до поліції. Цікаво лише, як ця інформація опинилась у ЗМІ. Незрозуміло, як працюють правоохоронні органи. Дивовижна організація. Усі погрози будуть передані до ФІФА та УЄФА. Цією справою зараз маємо серйозно зайнятися. Поки що ми отримали від поліції лише несподівану публікацію цієї інформації у ЗМІ, а більше жодної реакції не було", – прокоментував ситуацію Канчельскіс.
- Андрій Канчельскіс народився 23 січня 1969 році в Кропивницькому (тоді Кіровоград). Саме там почав займатися футболом у місцевій Зірці.
- Згодом виступав за київське Динамо та донецький Шахтар.
- 26 березня 1991 року перейшов в англійський Манчестер Юнайтед за 890 тисяч фунтів стерлінгів. На "Олд Траффорд" він провів чотири сезони, двічі ставши чемпіоном Англії, а також вигравши Суперкубок Європи, Кубок Англії та Кубок Англійської ліги.
- Згодом був проданий до Евертона за 6,675 мільйона фунтів стерлінгів, що стало рекордною покупкою для ліверпульського клубу.
- Далі в його кар'єрі була італійська Фіорентина, шотландський Рейнджерс, англійські Манчестер Сіті та Саутгемптон, Аль-Хіляль з Саудівської Аравії та ряд російських клубів.
- Попри те, що Андрій Канчельскіс народився в Україні, його мама була українкою, а тато литовцем, він вирішив виступати за збірну Росії.