Погрози через борг

Журналістам стало відомо, що Канчельскіс отримав погрози, коли під час вечері водному з московських кафе до нього підійшли невідомі особи. Вони пригрозили йому, що "поламають ноги та зроблять інвалідом", якщо він не погодиться взяти 80 тисяч доларів, замість 1,6 мільйона доларів, які йому винні в узбецькому клубі Навбахор.

Читайте також Жорстка розправа з Ювентусом: італійський гранд може знову опинитися у Серії B і втратити титули

Свого часу Канчельскіс тренував Навбахор, але покинув клуб через заборгованість. Через це він судився з клубом, і ФІФА присудила виплатити Канчельскісу 1,6 мільйона доларів.

Після погроз Канчельскіс написав заяву до поліції. І був дуже здивований, коли про неї дізналися журналісти.

"Ми справді подали заяву до поліції. Цікаво лише, як ця інформація опинилась у ЗМІ. Незрозуміло, як працюють правоохоронні органи. Дивовижна організація. Усі погрози будуть передані до ФІФА та УЄФА. Цією справою зараз маємо серйозно зайнятися. Поки що ми отримали від поліції лише несподівану публікацію цієї інформації у ЗМІ, а більше жодної реакції не було", – прокоментував ситуацію Канчельскіс.