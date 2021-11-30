Махінації Ювентуса на 50 мільйонів євро
Нещодавно стало відомо, що Ювентусу висунули підозру у зв'язку із фальшивою бухгалтерською звітністю у 2018 – 2021 роках. За даними прокуратури, приріст капіталу у розмірі 282 мільйонів євро за три роки "характеризується шахрайським збільшенням вартості".
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Ювентус підозрюють у фальсифікації фінансової звітності на 50 мільйонів євро. Саме така різниця між реальним доходом клубу та сфальсифікованим.
Під слідство потрапили скандальний президент Ювентуса Андреа Аньєллі, який, обіймаючи посаду в УЄФА, хотів створити Суперлігу. Також під підозрою віцепрезидент туринського клубу Павло Недвед і колишній спортивний директор Фабіо Паратічі.
Ювентус запевнив, що співпрацюватиме зі слідством. У клубі вважають, що діяли відповідно до закону.
Ювентус чекає Серія B
Якщо вину Ювентуса буде доведено, то клуб можуть понизити у Серію B (другий за силою дивізіон Італії) та позбавити титулів чемпіона Італії, які команда здобула в цей період.
Про це заявив глава італійської асоціації захисту прав споживачів (CODACONS) Марко Донцеллі.
Якщо Ювентус незаконно отримав перевагу перед суперниками, то Федерація та Управління ринкової конкуренції мали б втрутитися та накласти санкції на відповідальних,
– сказав Донцеллі.
За його словами, крім індивідуальних санкцій, Ювентус не буде звільнений від покарання.
"З цієї причини і для захисту тисяч уболівальників ми подамо скаргу до антимонопольного комітету та федеральної прокуратури з проханням перевести Ювентус до Серії B і скасувати останні титули в лізі, виграні внаслідок цих потенційно незаконних операцій", – сказав Донцеллі.
Ювентусу не звикати грати в Серії B
- У 2006 році в Італії розгорівся один з найбільших корупційних скандалів в історії футболу. Внаслідок розслідування під санкції потрапили Ювентус, Мілан, Фіорентина та Лаціо.
- Ці клуби були звинувачені у купівлі ігор та змові. Корупційний скандал отримав назву "Кальчополі".
- За інформацією ЗМІ, тодішній президент Інтера Массімо Моратті "допоміг" розгорітися скандалу, "піднявши" всі розмови учасників змови. Моратті діяв не заради справедливості, а для того, щоб Інтер став чемпіоном.
- Ювентус хотіли відправити у Серію C, але після апеляції туринці опинилися у Серії B. Клуб позбавили двох чемпіонств, які перейшли до Інтера, та заборонили грати в Лізі чемпіонів сезону-2006/2007.
- Після скандалу багато зіркових футболістів покинули Ювентус. Підіймати "Стару Синьйору" із Серії В залишилися Алессандро Дель П'єро, Мауро Каморанезі та Джанлуїджі Буффон.