Угрозы из-за долга

Журналистам стало известно, что Канчельскис получил угрозы, когда во время ужина в одном из московских кафе к нему подошли неизвестные лица. Они пригрозили ему, что "сломают ноги и сделают инвалидом", если он не согласится взять 80 тысяч долларов вместо 1,6 миллиона долларов, которые ему должны в узбекском клубе Навбахор.

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В свое время Канчельскис тренировал Навбахор, но покинул клуб из-за задолженности. Поэтому он судился с клубом и ФИФА присудила выплатить Канчельскису 1,6 миллиона долларов.

После угроз Канчельскис написал заявление в полицию. И был очень удивлен, когда о нем узнали журналисты.

"Мы действительно подали заявление в полицию. Интересно только, как эта информация оказалась в СМИ. Непонятно, как работают правоохранительные органы. Удивительная организация. Все угрозы будут переданы ФИФА и УЕФА. Этим делом сейчас должны серьезно заняться. Пока мы получили от полиции только неожиданную публикацию этой информации в СМИ, а больше никакой реакции не последовало", – прокомментировал ситуацию Канчельскис.