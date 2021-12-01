Угрозы из-за долга
Журналистам стало известно, что Канчельскис получил угрозы, когда во время ужина в одном из московских кафе к нему подошли неизвестные лица. Они пригрозили ему, что "сломают ноги и сделают инвалидом", если он не согласится взять 80 тысяч долларов вместо 1,6 миллиона долларов, которые ему должны в узбекском клубе Навбахор.
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В свое время Канчельскис тренировал Навбахор, но покинул клуб из-за задолженности. Поэтому он судился с клубом и ФИФА присудила выплатить Канчельскису 1,6 миллиона долларов.
После угроз Канчельскис написал заявление в полицию. И был очень удивлен, когда о нем узнали журналисты.
"Мы действительно подали заявление в полицию. Интересно только, как эта информация оказалась в СМИ. Непонятно, как работают правоохранительные органы. Удивительная организация. Все угрозы будут переданы ФИФА и УЕФА. Этим делом сейчас должны серьезно заняться. Пока мы получили от полиции только неожиданную публикацию этой информации в СМИ, а больше никакой реакции не последовало", – прокомментировал ситуацию Канчельскис.
- Андрей Канчельскис родился 23 января 1969 года в Кропивницком (тогда Кировоград). Там начал заниматься футболом в местной Звезде.
- Затем выступал за киевское Динамо и донецкий Шахтер.
- 26 марта 1991 года перешел в английский Манчестер Юнайтед за 890 тысяч фунтов стерлингов. На Олд Траффорд он провел четыре сезона, дважды став чемпионом Англии, а также выиграв Суперкубок Европы, Кубок Англии и Кубок Английской лиги.
- Впоследствии был продан в Эвертон за 6,675 миллиона фунтов стерлингов, что стало рекордной покупкой для ливерпульского клуба.
- Далее в его карьере последовали итальянская Фиорентина, шотландский Рейнджерс, английские Манчестер Сити и Саутгемптон, Аль-Хиляль из Саудовской Аравии и ряд российских клубов.
- Несмотря на то, что Андрей Канчельскис родился в Украине, его мама была украинкой, а отец литовцем, он решил выступать за сборную России.