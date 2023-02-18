Порятунок футболіста виявився фейком: ексгравець Челсі загинув під завалами після землетрусу

18 лютого 2023, 10:44
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Джерело:

Твітер Мурата Узунмехмета

На жаль, найгірші очікування про долю колишнього гравця "синіх" підтвердилися. Ганського футболіста Хатайспора Крістіана Атсу знайшли мертвим під завалами будинку.

Про загибель Крістіана Атсу повідомив агент футболіста у своєму Twitter. Гравця Хатайспора знайшли мертвим під завалами будинку, де він мешкав.

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Повідомлення про порятунок футболіста виявилися помилковими

Нагадаємо, що 6 лютого в південно-східних районах Туреччини стався масштабний землетрус. В результаті стихійного лиха сильно постраждало місто Кахраманмараш, де базувалася команда турецької Суперліги Хатайспор.

У числі потерпілих опинився гравець клубу Крістіан Атсу. Тривалий час надходили суперечливі новини про його долю. Повідомлялося, що футболіста вдалося дістати з-під завалів і відвести до лікарні. Втім, ця інформація виявилася фейком.

Рідні та близькі ганського футболіста чекали порятунку Крістіана біля його будинку. Однак лише через 12 днів його бездиханне тіло дістали з-під завалів. Вінгеру збірної Гани було лише 31 рік.

Що відомо про Крістіана Атсу

  • Крістіан Атсу дебютував у професійному футболі у складі Порту. 
  • За свою футбольну кар'єру встиг пограти за Ньюкасл, Евертон, Борнмут, Малагу, Вітесс, Ріу Аве, Аль-Ріад. Певний час вінгер перебував на контракті у Челсі.
  • В англійській Прем'єр-лізі ганець зіграв 80 матчів, у яких забив 3 голи і віддав 7 асистів.
  • У складі збірної Гани Атсу приймав участь у чемпіонату світу 2014 року.
  • У 2015 році був визнаний найкращим гравцем Кубка африканських націй.
  • 5 лютого 2023 року Атсу забив гол за Хатайспор у чемпіонаті Туреччини. Цей гол виявився останнім у його житті.
Автор: Сергій Шаховець