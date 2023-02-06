Внаслідок стихійного лиха в Туреччині сильно постраждало місто Кахраманмараш на південному сході країни, де базується місцева команда Хатайспор. Під завалами зруйнованого будинку опинилися гравці та працівники клубу.
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У числі потерпілих опинився ганський футболіст Крістіан Атсу, який раніше виступав у англійській Прем'єр-лізі. Він не виходив на зв'язок з самого ранку.
Життю ексфорварда Челсі нічого не загрожує
Втім, рятувальникам вдалося дістати відомого форварда з-під завалів. 31-річного футболіста вже доставили до лікарні, де у нього діагностували травму ноги та проблеми з диханням.
Досі залишається під завалами спортивний директор команди Танера Савута, який зник разом з Атсу. Його доля наразі невідома.
Зазначимо, що Крістіан Атсу приєднався до Хатайспора влітку 2022 року. В нинішньому сезоні він зіграв 4 матчі, у яких забив один гол.