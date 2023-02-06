Вночі 6 лютого в Туреччині сталися два надпотужні землетруси. Масштаби руйнувань та кількість жертв є найбільшими з 1939 року.

Читайте також Невимовний біль: рівно 65 років тому футболісти МЮ загинули у Мюнхенській авіакатастрофі

Колишній гравець Челсі не виходить на зв'язок

За повідомленням турецьких ЗМІ, колишній вінгер англійської Прем'єр-ліги Крістіан Атсу опинився під завалами. Землетруси магнітудою 7,8 і 7,5 балів сталися в південних районах Туреччини, включаючи місто Кахраманмараш, де базується Хатайспор.

Минулого літа Атсу приєднався до клубу турецької Суперліги Хатайспор. Під час землетрусу він був разом із спортивним директором нової команди.

Журналіст Ягіз Сабунчуоглу вранці 6 лютого опублікував наступне повідомлення.

Спортивний директор Хатайспора Танер Савут і Крістіан Атсу залишилися під завалами. Пошуково-рятувальні групи шукають дві людини,

– написав журналіст.

Сабунчуоглу також повідомив, що двох працівників Хатайспору дістали з-під уламків.

Що відомо про Крістіана Атсу