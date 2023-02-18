Про загибель Крістіана Атсу повідомив агент футболіста у своєму Twitter. Гравця Хатайспора знайшли мертвим під завалами будинку, де він мешкав.

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Повідомлення про порятунок футболіста виявилися помилковими

Нагадаємо, що 6 лютого в південно-східних районах Туреччини стався масштабний землетрус. В результаті стихійного лиха сильно постраждало місто Кахраманмараш, де базувалася команда турецької Суперліги Хатайспор.

У числі потерпілих опинився гравець клубу Крістіан Атсу. Тривалий час надходили суперечливі новини про його долю. Повідомлялося, що футболіста вдалося дістати з-під завалів і відвести до лікарні. Втім, ця інформація виявилася фейком.

Рідні та близькі ганського футболіста чекали порятунку Крістіана біля його будинку. Однак лише через 12 днів його бездиханне тіло дістали з-під завалів. Вінгеру збірної Гани було лише 31 рік.

Що відомо про Крістіана Атсу