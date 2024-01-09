"Він атакувальний фулбек": ексзахисник Арсенала став на захист Зінченка

Після переходу в Арсенал Олександр Зінченко дуже швидко адаптувався в новому колективі та став ментальним лідером команди. Проте останнім часом його позиції трішки похитнулися.

У сезоні-2023/2024 українець отримує чималий шквал критики на свою адресу. Фанати та різні експерти вказують на його слабкий рівень гри в захисті та звинувачують ледь не в усіх проблемах "канонірів".

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Зінченко має цінність не через захисні якості

Проте зовсім іншу думку про нього має колишній гравець лондонського Арсенала та Манчестер Сіті Бакарі Санья. Француз висловив свою підтримку Олександру Зінченку та пояснив, чому не варто всі проблеми "канонірів" вішати на українця.

Не розумію критики у бік Зінченка. Він атакувальний фулбек, і якщо ви хочете використовувати такого гравця, то потрібно розуміти ризики у захисті. Він грає так, як і грав минулого сезону, різниця в тому, що лондонці виграли тоді більше матчів і було менше критики. Коли в команди не йде гра – то люди шукають винного, і ним став Зінченко. Це ганьба,

– заявив Санья.

Зазначимо, що у словах колишнього французького захисника є логіка, яка підтверджується фактом – Олександр Зінченко пропустив останні 2 поєдинки через ушкодження й обидва Арсенал програв, пропустивши при цьому 4 голи. Тож, попри іноді справедливу критику, більшість коментарів стосовно жахливої гри українця є занадто гіперболізована.

. Наступний матч Арсенал зіграє 20 січня на своєму полі проти Кристал Пелес. Поєдинок розпочнеться о 14:30 і, за інформацією британських ЗМІ, Олександр Зінченко буде готовий взяти в ньому участь.

Нагадаємо, що всього в сезоні-2023/2024 гравець збірної України зіграв 24 матчі за "канонірів" у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Також він потрапив до топ-10 лівих захисників світу у 2023 році, а його шедевр у ворота Бернлі було визнано найкращим голом місяця в Арсеналі.