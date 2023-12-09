Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 36 балів у 15-ти турах. Натомість забивши аж 33 голи, пропустивши при цьому 14 м'ячів.

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