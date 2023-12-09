Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 36 балів у 15-ти турах. Натомість забивши аж 33 голи, пропустивши при цьому 14 м'ячів.

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Зінченко відзначився голом у другому таймі, коли рахунок у зустрічі вже був 2:1 на користь "канонірів". Все почалось із кутового, який виконав Троссара, який головою замкнув Саліба, але потрапив у поперечину.

Уболівальники обрали найкращим голом листопада ефектний м'яч Олександра Зінченка у матчі Арсенала проти Бернлі, який відбувся 11 листопада. Українець набрав 35% голосів.

Захисники Бернлі намагались вибити м'яч далі від воріт, але той відлетів прямо у бік Зінченка. Олександр виконав якийсь акробатичний трюк та збільшив перевагу команди Артети до 3:1.

Відео голу Зінченка

Гол українця став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала з рахунком 3:1.

Друге місце посів Бет Мід, який забив у ворота Вест Хема після відновлення від травми. Трійку найкращих замкнув Мартін Едегор, який засмутив голкіпера Ланса.

До слова. Зінченко у поточному сезоні-2023/2024 забив гол і зробив асист у 20-ти зіграних поєдинках. Вже 9 грудня Олександр може покращити свою статистику, у цей день "каноніри" зіграють на виїзді проти Астон Вілли (початок о 19:30).