Серед десятки найкращих лівих захисників потрапив гравець збірної України та Арсеналу Олександр Зінченко. Футболіст посів восьму сходинку.

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Українець потрапив до престижного переліку

Зінченко поступився лише Тео Ернандесу (Мілан), Хоакіну Пікересу (Палмейрас), Алексу Грімалдо (Баєр), Фредеріку Еурснесу (Бенфіка), Йошку Гаврдіолу (Манчестер Сіті), Алехандро Бальде (Барселона) та Дану Берну (Ньюкасл).

А от щодо форвардів, то Гаррі Кейн, Роберт Левандовський та Кілліан Мбаппе не потрапили навіть у ТОП-5. Мбаппе посів лише десяте місце.

Також у списку найкращих гравців 2023 року не було ні Кріштіану Роналду, ні Лео Мессі, ні Каріма Бензема, ні Неймара. Натомість там знайшлося місце Караско, Тадічу, Мітомі.

Команда року

Якщо ж говорити про команду року, взявши перші номери "десяток", то її основу склали гравці Манчестер Сіті, який виграв 2023-го Англійську Прем’єр-лігу, Лігу чемпіонів та клубний чемпіонат світу. До складу команди увійшли шість гравців міста.

Друге місце за представництвом – у Манчестер Юнайтед, який делегував двох гравців. Також до числа 11 найкращих потрапили по одному гравцю Мілана, Атлетіко та Арсенала.

До слова. У нинішньому сезоні Зінченко провів 23 матчі за лондонців у всіх турнірах. На його рахунку один гол та одна результативна передача.