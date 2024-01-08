Лондонський Арсенал відверто здав в останніх матчах. Команда Мікеля Артети виграла лише одну із останніх семи зустрічей та відстала від лідера АПЛ Ліверпуля.
До теми Конкурент Зінченка в Арсеналі забив автогол у грі з Ліверпулем та спричинив виліт з Кубка Англії
Чимало експертів звинувачують у провалах команди Олександра Зінченка. Вони вважають, що українець не тягне рівень Арсеналу і може коштувати лондонцям чемпіонство. Хоча більшість невдалих матчів "каноніри" провели без Олександра.
Тренер же довіряє Зінченку. коли той здоровий. Втім британські ЗМІ повідомляють, що вже цієї зими Арсенал спробує підписати нового лівого захисника
"Червоно-білі" поклали око на оборонця Челсі Марка Кукурелью. Сам іспанець налаштований залишити "Стемфорд Брідж", оскільки не отримує багато ігрового часу.
Читайте також Мудрик за крок від першого фіналу з Челсі: для виходу лондонцям треба здолати команду легенди МЮ
Наразі у Арсенала травмовані Зінченко, Томіясу та Тімбер, які можуть зіграти зліва в захисті. У свою чергу гра Якубка Ківіора викликає не менше нарікань, ніж гра українця.
Нагадаємо, що Кукурелья потрапляв у дивну ситуацію із Михайлом Мудриком. Кілька матчів поспіль Марк відмовлявся пасувати на українця, чим гальмував атаки Челсі. У ЗМІ почалась з'являтися інформація, що захисник не ладнає з українцем, але обидва спростували її.
Марк Кукурелья в Челсі
- 25-річний захисник є вихованцем Барселони, однак за дорослу команду "блаугранас" зіграв лише один матч
- пізніше Кукурелья розкрився в Ейбарі та Хетафе, а виступи за Брайтон допомогли йому голосно про себе заявити
- влітку 2022-го іспанець перебрався в Челсі за неймовірні 55 мільйонів фунтів з бонусами
- у складі "синіх" Марк провів 45 матчів, записавши на свій рахунок два асисти
- наразі Челсі застряг в середині турнірної таблиці АПЛ, посідаючи лише 10 місце
- лондонці аж на 12 очок відстають від топ-четвірки, котру, до слова, і замикає Арсенал
- "каноніри" після серії невдач відстали від лідера чемпіонату Ліверпуля на 5 балів
- Зінченко також перейшов в Арсенал у 2022 році та за цей час оформив 2 голи та 3 асисти у 57 матчах