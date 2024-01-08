Лондонський Арсенал відверто здав в останніх матчах. Команда Мікеля Артети виграла лише одну із останніх семи зустрічей та відстала від лідера АПЛ Ліверпуля.

До теми Конкурент Зінченка в Арсеналі забив автогол у грі з Ліверпулем та спричинив виліт з Кубка Англії

Чимало експертів звинувачують у провалах команди Олександра Зінченка. Вони вважають, що українець не тягне рівень Арсеналу і може коштувати лондонцям чемпіонство. Хоча більшість невдалих матчів "каноніри" провели без Олександра.

Тренер же довіряє Зінченку. коли той здоровий. Втім британські ЗМІ повідомляють, що вже цієї зими Арсенал спробує підписати нового лівого захисника

"Червоно-білі" поклали око на оборонця Челсі Марка Кукурелью. Сам іспанець налаштований залишити "Стемфорд Брідж", оскільки не отримує багато ігрового часу.

Читайте також Мудрик за крок від першого фіналу з Челсі: для виходу лондонцям треба здолати команду легенди МЮ

Наразі у Арсенала травмовані Зінченко, Томіясу та Тімбер, які можуть зіграти зліва в захисті. У свою чергу гра Якубка Ківіора викликає не менше нарікань, ніж гра українця.

Нагадаємо, що Кукурелья потрапляв у дивну ситуацію із Михайлом Мудриком. Кілька матчів поспіль Марк відмовлявся пасувати на українця, чим гальмував атаки Челсі. У ЗМІ почалась з'являтися інформація, що захисник не ладнає з українцем, але обидва спростували її.

Марк Кукурелья в Челсі