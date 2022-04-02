Колишній суперник Усика дав пораду Джошуа перед реваншем із українцем
Джерело:DAZN
Влітку 2022 року Ентоні Джошуа повинен провести реванш проти Олександра Усика. Колишній суперник українця розкрив секрет перемоги над Усиком, хоча сам поступився боксеру з України.
Белью: Боксером, якому є що доводити
Тоні Белью дав пораду Ентоні Джошуа напередодні другого бою проти чемпіона світу з України. 39-річний британський боксер впевнений, що у Джошуа є усі шанси взяти реванш в Усика.
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Ентоні потрібно показати той бокс, який він показував у бою проти іншого українця Володимира Кличка. Саме Джошуа відправив свого суперника на пенсію.
Якщо Джошуа хоче бути успішним у реванші з Усиком, то він має знайти себе і бути тим боксером, яким він був у бою проти Кличка. Боксером, якому є що доводити. Якщо Ентоні підготується, якщо він буде голодним, то шанси у нього є. Хоча такого тиску він ще не відчував,
– сказав Белью.
Нагадаємо, що у 2018 році Усик здобув перемогу над Белью, нокаутувавши британця у восьмому раунді.
Реванш Усик – Джошуа: що відомо
- Другий поєдинок між боксерами може відбутись у перший місяць літа 2022 року.
- На реванш претендують одразу декілька країн.
- Промоутер українця Олександр Красюк спростував чутки про шалений гонорар від шейхів із Саудівської Аравії.
- Менеджер Усик й взагалі заявив, що Олександр не розпочав тренувальну підготовку через те, що наразі немає жодної ясності щодо поєдинку проти Джошуа.
- Українському боксеру вдалось покинути країну, яка з 24 лютого потерпає від агресії Росії. Усик впевнений, що принесе Україні більше користі на ринзі, ніж поза його межами.