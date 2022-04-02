Колишній суперник Усика дав пораду Джошуа перед реваншем із українцем

Влітку 2022 року Ентоні Джошуа повинен провести реванш проти Олександра Усика. Колишній суперник українця розкрив секрет перемоги над Усиком, хоча сам поступився боксеру з України.

Белью: Боксером, якому є що доводити

Тоні Белью дав пораду Ентоні Джошуа напередодні другого бою проти чемпіона світу з України. 39-річний британський боксер впевнений, що у Джошуа є усі шанси взяти реванш в Усика.

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Ентоні потрібно показати той бокс, який він показував у бою проти іншого українця Володимира Кличка. Саме Джошуа відправив свого суперника на пенсію.

Якщо Джошуа хоче бути успішним у реванші з Усиком, то він має знайти себе і бути тим боксером, яким він був у бою проти Кличка. Боксером, якому є що доводити. Якщо Ентоні підготується, якщо він буде голодним, то шанси у нього є. Хоча такого тиску він ще не відчував,

– сказав Белью.

Нагадаємо, що у 2018 році Усик здобув перемогу над Белью, нокаутувавши британця у восьмому раунді.

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