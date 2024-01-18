Боксер, який спарингував з Усиком, назвав Ф'юрі "ахіллесову п’яту" українця

Український боксер Владислав Сіренко пригадав свій спаринг проти Олександра Усика. Він також вказав слабкі місця суперника Ф'юрі.

Сіренко вказав на прогалини Усика. Зокрема вони стосуються ударів по корпусу.

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Сіренко назвав слабкі місця Усика

"Не можу сказати, що я там якось сильно попадав і щось таке бачив. Але я так скажу: ніхто насправді не тримає добре удари по корпусу. Відверто кажу. Просто є бійці, які добре захищають корпус. А чисті удари по корпусу – це дуже неприємно.

Словами не передати, наскільки неприємно. Будь-якому бійцю буде важко перенести ось такий от удар. Судячи з боїв Олександра, в нього й справді є ось така ахіллесова п’ята у вигляді пропущених ударів по корпусу", – сказав Сіренко.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі: головне

17 лютого Олександр Усик зійдеться в рингу з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початково бій був запланований на 23 грудня 2023 року, але його перенесли через необхідність Ф'юрі більше готуватися після зустрічі з Френсісом Нганну в кінці жовтня.

В андеркарті цього поєдинку відбудуться два бої. Перший протистояння між чемпіоном світу IBF у другій напівлегкій вазі, Джо Кордіною з Уельсу, та чемпіоном за версією IBO, Ентоні Какаче з Північної Ірландії. У другому бою виступлять російський боксер Сергій Ковальов і шведський непереможний боксер Робін Сафар.

Владислав Сіренко раніше працював з Усиком у його тренувальному таборі в ролі спаринг-партнера.