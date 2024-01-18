Сиренко указал на пробелы Усика. В частности, они касаются ударов по корпусу.

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Сиренко назвал слабые места Усика

"Не могу сказать, что я там как-то сильно попадал и что-то такое видел. Но я так скажу: никто на самом деле не держит хорошо удары по корпусу. Откровенно говорю. Просто есть бойцы, хорошо защищающие корпус. А чистые удары по корпусу – это очень неприятно.

Словами не передать, как неприятно. Любому бойцу будет трудно перенести такой вот удар. Судя по боям Александра, у него действительно есть вот такая ахиллесова пятка в виде пропущенных ударов по корпусу", – сказал Сиренко.

К слову. Владислав Сиренко ранее работал с Усиком в его тренировочном лагере в роли спарринг-партнера.

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