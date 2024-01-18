Сіренко вказав на прогалини Усика. Зокрема вони стосуються ударів по корпусу.
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Сіренко назвав слабкі місця Усика
"Не можу сказати, що я там якось сильно попадав і щось таке бачив. Але я так скажу: ніхто насправді не тримає добре удари по корпусу. Відверто кажу. Просто є бійці, які добре захищають корпус. А чисті удари по корпусу – це дуже неприємно.
Словами не передати, наскільки неприємно. Будь-якому бійцю буде важко перенести ось такий от удар. Судячи з боїв Олександра, в нього й справді є ось така ахіллесова п’ята у вигляді пропущених ударів по корпусу", – сказав Сіренко.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі: головне
- 17 лютого Олександр Усик зійдеться в рингу з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початково бій був запланований на 23 грудня 2023 року, але його перенесли через необхідність Ф'юрі більше готуватися після зустрічі з Френсісом Нганну в кінці жовтня.
- В андеркарті цього поєдинку відбудуться два бої. Перший протистояння між чемпіоном світу IBF у другій напівлегкій вазі, Джо Кордіною з Уельсу, та чемпіоном за версією IBO, Ентоні Какаче з Північної Ірландії. У другому бою виступлять російський боксер Сергій Ковальов і шведський непереможний боксер Робін Сафар.