Сіренко вказав на прогалини Усика. Зокрема вони стосуються ударів по корпусу.

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Сіренко назвав слабкі місця Усика

"Не можу сказати, що я там якось сильно попадав і щось таке бачив. Але я так скажу: ніхто насправді не тримає добре удари по корпусу. Відверто кажу. Просто є бійці, які добре захищають корпус. А чисті удари по корпусу – це дуже неприємно.

Словами не передати, наскільки неприємно. Будь-якому бійцю буде важко перенести ось такий от удар. Судячи з боїв Олександра, в нього й справді є ось така ахіллесова п’ята у вигляді пропущених ударів по корпусу", – сказав Сіренко.

До слова. Владислав Сіренко раніше працював з Усиком у його тренувальному таборі в ролі спаринг-партнера.

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