17 січня Олександру Усику виповнилось 37 років. Прихильники, близькі знайомі та друзі протягом усього дня вітали іменинника з днем народження, бажавши йому здоров'я, нових перемог та найголовнішої звитяги, яку чекає уся Україна.

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Усик подякував усім за привітання

Ввечері 17 січня слово у своїх соцмережах взяв сам боксер. Усик написав потужний меседж, у якому подякував усім за привітання та звернувся до українських захисників. Олександр додав світлину у стильному костюмі.

Мені сьогодні 37. Довгий шлях позаду, найважливіші битви попереду. Наша країна веде власну боротьбу, тому я хочу подякувати нашим героям, які боронять Україну. Я дякую всім, хто в мене вірить та допомагає: коханій дружині, мамі, дітям, команді та друзям. Ще дякую тим, хто в мене не вірить: ви робите мене тільки сильнішим на моєму шляху. Слава Богу за все і Слава Україні!

– написав Олександр.

У цей день команда українського чемпіона світу опублікувала потужне промо наступного бою за абсолют Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

У цьому відео зібрані усі найпам'ятніші поєдинки у кар'єрі обох видатних боксерів. Серед них були і моменти бою "Циганського короля" із легендарним Володимиром Кличком, який відбувся у 2015-му році. Тоді британець здобув звитягу за одноголосним рішенням суддів.

Тепер в Усика є шанс помститись Ф'юрі за перемогу над Кличком-молодшим 9-річної давнини. Зустріч за абсолют між Усиком та Ф'юрі відбудеться вже 17 лютого 2024-го року у Саудівській Аравії.

Боксери продовжують готуватись у своїх тренувальних таборах. У команді українця похизувались спаринг-партнерами з якими боксує Олександр.

Зауважимо! Усе цікаве про бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті Усик – Ф'юрі зібрали за посиланням.