Воронка під ліжком і хвостовик з ракети: путінський блазень Валуєв розповів про зустріч з HIMARS

Колишній російський боксер, а нині звичайний злочинець Ніколай Валуєв добряче злякався під час поїздки в окуповану частину Луганської області. Затятий фанат Путіна поділився міфічною розповіддю про зустріч з українським HIMARS.

Депутат Державної думи РФ Ніколай Валуєв розповів російським пропагандистським ЗМІ про свою поїздку до тимчасово окупованих регіонів Луганської області. Там колишній чемпіон світу з боксу, нібито, потрапив під обстріл реактивної системи залпового вогню HIMARS.

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Хвора уява колишнього боксера

За словами Валуєва, події відбувалися на командному пункті в окупованому росіянами Лисичанську. Туди прилетів снаряд системи HIMARS, але не розірвався. Проте це не завадило боєприпасу утворити воронку під ліжком та вбити одного терориста. Що споживав перед цим ексбоксер залишається лише здогадуватися.

Востаннє, коли до Лисичанська приїхали, – це було після нового року, – до командного пункту увійшли і щойно туди вдарив HIMARS, але не розірвався. Загинула людина, яка відпочивала у сусідній кімнаті. Вона померла від втрати крові, на жаль. Ми ввійшли в цю кімнату, а там воронка під ліжком і стирчить хвостовик від ракети. Вже коли виїхали на околицю поговорити з хлопцями, там танкісти ремонтували техніку на відкритому повітрі… Ось ці хлопці знають. Там до лінії фронту кілька кілометрів. Чути хлопки, а вони кажуть: "Ні, це не на нас летить". Вони все знають,

– розповів Валуєв.

До речі, у мережі висміяли розповіді Валуєва, назвавши його казкарем. Схоже, лише одна згадка про систему HIMARS наводить жах на російських терористів, яким всюди бачиться ця зброя.

Нагадаємо, що восени депутат держдуми РФ вихвалявся, що отримав повістку у військкомат. Проте великий фанат Путіна так і не потрапив у російське військо.

Зазначимо, що у грудні минулого року Верховна Рада наклала санкції на 56 спортсменів з країни-агресорки. До цього списку потрапив ексбоксер Валуєв. Компанію йому склали коханка Путіна Аліна Кабаєва, колишній український футболіст Анатолій Тимощук та інші "любітєлі руского міра".