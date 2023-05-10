Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев рассказал российским пропагандистским СМИ о своей поездке во временно оккупированные регионы Луганской области. Там бывший чемпион мира по боксу, будто бы, попал под обстрел реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Больное воображение бывшего боксера

По словам Валуева, события происходили на командном пункте в оккупированном россиянами Лисичанске. Туда прилетел снаряд системы HIMARS, но не разорвался. Однако это не помешало боеприпасу образовать воронку под кроватью и убить одного террориста. Что употреблял перед этим экс-боксер остается лишь догадываться.

В последний раз, когда в Лисичанск приехали, – это было после нового года, – в командный пункт вошли и только туда ударил HIMARS, но не разорвался. Погиб человек, отдыхавший в соседней комнате. Он умер от потери крови, к сожалению. Мы вошли в эту комнату, а там воронка под кроватью и торчит хвостовик от ракеты. Уж когда выехали на окраину поговорить с ребятами, там танкисты ремонтировали технику на открытом воздухе… Вот эти ребята знают. Там до линии фронта несколько километров. Слышны хлопки, а они говорят: "Нет, это не на нас летит". Они все знают,

– рассказал Валуев.

Кстати, в сети высмеяли рассказы Валуева, назвав его сказочником. Похоже, лишь одно упоминание о системе HIMARS приводит в ужас российских террористов, которым повсюду видится это оружие.

Напомним, что осенью депутат госдумы РФ хвастался, что получил повестку в военкомат. Однако большой фанат Путина так и не попал в российское войско.

Отметим, что в декабре прошлого года Верховная Рада наложила санкции на 56 спортсменов из страны-агрессорки. В этот список попал экс-боксер Валуев. Компанию ему составили любовница Путина Алина Кабаева, бывший украинский футболист Анатолий Тимощук и другие "любители русского мира".