Колишній лідер Зорі Сайядманеш перейшов в англійський клуб

Аллах'яр Сайядманеш продовжить кар'єру в англійському Чемпіоншипі. Халл Сіті орендував іранського форварда.

Буде запалювати в Англії

Футболіст виступатиме у футболці Халл Сіті до кінця сезону-2021/2022. Новий клуб Аллах'яра Сайядманеша виступає у другій за силою лізі Англії.

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Іранський нападник лише в останній день 2021 року покинув Зорю, повернувся у Фенербахче та вже через місяць пішов у нову команду.

Його угода з турецьким клубом розрахована до 30 червня 2024 року. Вартість Аллах'яра становить 3 мільйони євро.

Новий клуб іранця посідає лише 19-те місце у таблиці Чемпіоншипу – 32 очки.

Кар'єра Сайядманеша у Зорі