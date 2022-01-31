Несподіване рішення Бенфіки

Як інформацією видання, "орли" вже виставили нападника збірної України на трансферний ринок. Бенфіка хоче виручити за трансфер Романа Яремчука не менше 17 мільйонів євро.

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Португальці хочуть повернути у бюджет клубу гроші, які вони витратили на перехід українця. Швидше за все, що наступною зупинкою Яремчука стане англійський чемпіонат. Роман може стати одноклубником Віталія Миколенка в Евертоні.

Бенфіка залишилась незадоволена грою Романа, тому хоче продати його в іншу команду.

Цікаво. За даними Transfermarkt, вартість Яремчука складає 17,5 мільйонів євро.

Кар'єра Яремчука у Бенфіці