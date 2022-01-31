Будет зажигать в Англии
Футболист будет выступать в футболке Халл Сити до конца сезона-2021/2022. Новый клуб Аллахьяра Сайядманеша выступает во второй по силе лиге Англии.
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Иранский нападающий в последний день 2021 года покинул Зарю, вернулся в Фенербахче и уже через месяц отправился в новую команду.
Его соглашение с турецким клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Стоимость Аллахьяра составляет 3 миллиона евро.
Новый клуб иранца занимает 19-е место в таблице Чемпионшипа – 32 очка.
Карьера Сайядманеша в Заре
- 20-летний нападающий выступал в аренде в луганском клубе с октября 2020 года. Аллахьяр стал одной из главных звезд в составе команды Виктора Скрипника.
- В сезоне-2021/2022 сыграл за Зарю 24 матча, в которых наколотил 9 голов и сделал 4 ассиста.