Буде запалювати в Англії
Футболіст виступатиме у футболці Халл Сіті до кінця сезону-2021/2022. Новий клуб Аллах'яра Сайядманеша виступає у другій за силою лізі Англії.
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Іранський нападник лише в останній день 2021 року покинув Зорю, повернувся у Фенербахче та вже через місяць пішов у нову команду.
Його угода з турецьким клубом розрахована до 30 червня 2024 року. Вартість Аллах'яра становить 3 мільйони євро.
Новий клуб іранця посідає лише 19-те місце у таблиці Чемпіоншипу – 32 очки.
Кар'єра Сайядманеша у Зорі
- 20-річний нападник виступав в оренді у луганському клубі із жовтня 2020 року. Аллах'яр став одним із головних зірок у складі команди Віктора Скрипника.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за Зорю 24 матчі, у яких наколотив 9 голів та зробив 4 асисти.