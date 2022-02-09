Колишній лідер Карпат стане гравцем російського ЦСКА: львівський клуб отримає гроші

Колумбійський півзахисник Хорхе Карраскаль стане гравцем російського ЦСКА. Свого часу він виступав за львівські Карпати, які залишили за собою частину прав на гравця.

Хорхе Карраскаль зараз виступає за аргентинський Рівер Плейт. Він туди перейшов з львівських Карпат. При цьому українська команда зберегла за собою право на 11% від суми наступного трансферу футболіста.

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Тепер же футболіст має стати гравцем російського ЦСКА. Московський клуб погодив спочатку його оренду до кінця сезону. Але в контракті передбачено умову обовязкового викупу контракту за виконання певних умов.

При цьому повідомляється, що ЦСКА вже узгодив контракт з футболістом, який буде діяти до 2026 року.

Однак суми трансферу не вказано. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 6,2 мільйона євро.

Які Карпати отримають гроші

Але тут варто відзначити, що частину суми трансферу отримає КПФ "Карпати". Це футбольний клуб, де свого часу президентом був Петро Димінський. І який свою частку передав Олегу Смалійчуку. Але йому не вдалося домовитися з "другим інвестором" про передачу прав на клуб. Відтак цей клуб більше не виступає у професійному футболі, але залишив за собою юридичну особу.

Натомість "Карпати", які зараз виступають у Другій Лізі – це новостворений клуб, який юридично не пов'язаний зі своїм попередником. Відтак ця команда гроші від трансферу Карраскаля не отримає.