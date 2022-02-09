Хорхе Карраскаль зараз виступає за аргентинський Рівер Плейт. Він туди перейшов з львівських Карпат. При цьому українська команда зберегла за собою право на 11% від суми наступного трансферу футболіста.

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Тепер же футболіст має стати гравцем російського ЦСКА. Московський клуб погодив спочатку його оренду до кінця сезону. Але в контракті передбачено умову обовязкового викупу контракту за виконання певних умов.

При цьому повідомляється, що ЦСКА вже узгодив контракт з футболістом, який буде діяти до 2026 року.

Однак суми трансферу не вказано. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 6,2 мільйона євро.

Які Карпати отримають гроші

Але тут варто відзначити, що частину суми трансферу отримає КПФ "Карпати". Це футбольний клуб, де свого часу президентом був Петро Димінський. І який свою частку передав Олегу Смалійчуку. Але йому не вдалося домовитися з "другим інвестором" про передачу прав на клуб. Відтак цей клуб більше не виступає у професійному футболі, але залишив за собою юридичну особу.

Натомість "Карпати", які зараз виступають у Другій Лізі – це новостворений клуб, який юридично не пов'язаний зі своїм попередником. Відтак ця команда гроші від трансферу Карраскаля не отримає.