Хорхе Карраскаль сейчас выступает за аргентинский Ривер Плейт. Он туда перешел из львовских Карпат. При этом украинская команда сохранила за собой право на 11% от суммы следующего трансфера футболиста.

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Теперь же футболист должен стать игроком российского ЦСКА. Московский клуб согласовал сначала его аренду до конца сезона. Но в контракте предусмотрено условие обязательного выкупа контракта при выполнении определенных условий.

При этом сообщается, что ЦСКА уже согласовал контракт с футболистом, который будет действовать до 2026 года.

Однако суммы трансфера не указаны. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6,2 миллиона евро.

Какие Карпаты получат деньги

Но тут стоит отметить, что часть суммы трансфера получит КПФ "Карпаты". Это футбольный клуб, где в свое время президентом был Петр Дыминский. И который свою долю передал Олегу Смалийчуку. Но ему не удалось договориться со "вторым инвестором" о передаче прав на клуб. Поэтому этот клуб больше не выступает в профессиональном футболе, но оставил за собой юридическое лицо.

Зато "Карпаты", которые сейчас выступают во второй лиге – это вновь созданный клуб, который юридически не связан со своим предшественником. Поэтому эта команда деньги от трансфера Карраскаля не получит.