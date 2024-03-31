Злякався заколоту Пригожина: ексгравець збірної Польщі зізнався, що хотів тікати з Росії
Джерело:TVP SPORT
Польський захисник казанського Рубіна Мацей Рибус проміняв гідність на добробут у Росії. Та все ж одного разу нерви колишнього футболіста збірної Польщі не витримали та він готовий був покинути країну 404.
Мацей Рибус понад десять років грає у різних клубах російського чемпіонату. На початку повномасштабної агресії проти України польський футболіст вагався, що йому робити. Однак великі гроші взяли гору та він залишився в країні-терористці.
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Рибуса охопив страх від рейду Пригожина
Втім, Рибус зізнався, що одного разу був готовий все покинути, забрати сім'ю та повернутися в Польщу. Це сталося під час заколоту терористичної організації ПВК "Вагнер" під керівництвом кухаря Путіна Євгенія Пригожина.
Чи коли-небудь приходило в голову виїхати з Росії? Один раз. Поки тривав рейд Пригожина на Москву. Лана (Лана Байматова, дружина Рибуса – 24 Канал) з дітьми була в столиці, а я в Казані. Нам усім набрид страх,
– розповів Мацей Рибус.
Заколот Пригожина: головне
Нагадаємо, що короткочасний похід ПВК "Вагнер" на Москву тривав лише два дні: 23 і 24 червня. Ватажок терористів Євгеній Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії в обстрілі позицій і відсутності боєприпасів.
Перелякане керівництво Росії звинуватило колишнього кухаря Владіміра Путіна у зраді. Зрештою Пригожин зупинив свій похід на Москву після гарантій безпеки, які він отримав від президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. А вже через кілька місяців разом з іншими керівниками ПВК загинув в авіакатастрофі.
Рибус зробив свій вибір
- Зазначимо, що Мацей Рибус грав у Росії за кадирівський Терек (2012 – 2016), московський Локомотив (2017 – 2022) та московський Спартак (2022/23). Наразі поляк перебуває у складі казанського Рубіна.
- Мацей Рибус був гравцем збірної Польщі з 2009 до 2022 року. Зіграв за "Кадру" 66 матчів та забив 2 голи. Після відмови залишати Росію у 2022 році був виключений зі складу збірної.