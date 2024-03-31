Мацей Рибус понад десять років грає у різних клубах російського чемпіонату. На початку повномасштабної агресії проти України польський футболіст вагався, що йому робити. Однак великі гроші взяли гору та він залишився в країні-терористці.

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Рибуса охопив страх від рейду Пригожина

Втім, Рибус зізнався, що одного разу був готовий все покинути, забрати сім'ю та повернутися в Польщу. Це сталося під час заколоту терористичної організації ПВК "Вагнер" під керівництвом кухаря Путіна Євгенія Пригожина.

Чи коли-небудь приходило в голову виїхати з Росії? Один раз. Поки тривав рейд Пригожина на Москву. Лана (Лана Байматова, дружина Рибуса – 24 Канал) з дітьми була в столиці, а я в Казані. Нам усім набрид страх,

– розповів Мацей Рибус.

Заколот Пригожина: головне

Нагадаємо, що короткочасний похід ПВК "Вагнер" на Москву тривав лише два дні: 23 і 24 червня. Ватажок терористів Євгеній Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії в обстрілі позицій і відсутності боєприпасів.

Перелякане керівництво Росії звинуватило колишнього кухаря Владіміра Путіна у зраді. Зрештою Пригожин зупинив свій похід на Москву після гарантій безпеки, які він отримав від президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. А вже через кілька місяців разом з іншими керівниками ПВК загинув в авіакатастрофі.

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