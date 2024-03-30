У Польщі дуже негативно сприйняли позицію Мацея Рибаса. Досвідченого футболіста навіть виключили зі складу збірної напередодні ЧС-2022.

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Рибус пояснив, чому обрав країну-агресорку

Однак Рибус не змінив свого рішення. Під час інтерв'ю польським ЗМІ він розповів про погрози, які отримував від співвітчизників.

Я отримував різні повідомлення. Писали, що я продався і мене мають призвати до російської армії. Забратися до біса і ніколи не повертатися до Польщі. Що я ганчірка, зрадник, російська шльондра. Боляче,

– пожалівся Рибус.

Втім, Рибус абсолютно не шкодує через своє рішення. Він відсторонився від війни та воліє нічого не знати про події в Україні. У російському клубі він отримує великі гроші, які навряд чи ще десь заробить.

Але коли я вирішив залишитися в Росії, я знав, що на мене може чекати. По суті саме в Росії я став справжнім чоловіком, створив сім'ю, заробив гроші і забезпечив своє майбутнє. Саме там я досяг своїх найбільших футбольних успіхів,

– сказав Рибус.

Цікаво, що заради свого виправдання поляк навів приклад Тимощука, який теж обрав добробут та зрадив свою Батьківщину.

Що відомо про Рибуса