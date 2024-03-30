У Польщі дуже негативно сприйняли позицію Мацея Рибаса. Досвідченого футболіста навіть виключили зі складу збірної напередодні ЧС-2022.
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Рибус пояснив, чому обрав країну-агресорку
Однак Рибус не змінив свого рішення. Під час інтерв'ю польським ЗМІ він розповів про погрози, які отримував від співвітчизників.
Я отримував різні повідомлення. Писали, що я продався і мене мають призвати до російської армії. Забратися до біса і ніколи не повертатися до Польщі. Що я ганчірка, зрадник, російська шльондра. Боляче,
– пожалівся Рибус.
Втім, Рибус абсолютно не шкодує через своє рішення. Він відсторонився від війни та воліє нічого не знати про події в Україні. У російському клубі він отримує великі гроші, які навряд чи ще десь заробить.
Але коли я вирішив залишитися в Росії, я знав, що на мене може чекати. По суті саме в Росії я став справжнім чоловіком, створив сім'ю, заробив гроші і забезпечив своє майбутнє. Саме там я досяг своїх найбільших футбольних успіхів,
– сказав Рибус.
Цікаво, що заради свого виправдання поляк навів приклад Тимощука, який теж обрав добробут та зрадив свою Батьківщину.
Що відомо про Рибуса
- Мацей Рибус виступає у чемпіонаті Росії з 2012 року. Поляк грав за Терек з Грозного, Локомотив, Спартак.
- Починаючи з сезону 2023/24 захищає кольори казанського Рубіна.
- Польський футболіст у 2018 році одружився з росіянкою. У пари народилося двоє дітей.
- У складі збірної Польщі Рибус зіграв 66 матчів та забив 2 голи.