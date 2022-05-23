Колишній футболіст УПЛ воює за Україну проти окупантів
Джерело:Sport.ua
Колишній гравець та тренер Шахтаря Олександр Ситник змінив футбол на службу. Все більше спортсменів стають на захист рідної країни.
Ще один спортивний герой на передовій
37-річний ексфутболіст вирішив не стояти осторонь, а взяв зброю до рук та пішов боронити українські території на передову. Олександр Ситник воює у районі Слов'янська, що на Донеччині.
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У минулому центральний нападник увійшов до списку спортсменів, які змінили справу всього свого життя на захист рідної країни.
Нагадаємо, що нашу країну вже захищаються Юрій Вернидуб, Андрій Богданов, Ігор Бєланов, Олександр Алієв та інші колишній та діячі футболісти, тренери.
До слова, Алієв нещодавно розповів, що встиг змінити територіальну оборону на службу у ЗСУ. Колишній динамівець заявив, що буде боронити рідну країну до того часу, поки Україна не переможе окупантів із Росії. Він не дозволить росіянам панувати у країні, де народились його діти.
Також вже чимало спортсменів віддали своє життя за свободу українців. На днях у боях на Сумщині загинув вихованець львівських Карпат Олег Мазур.
Що відомо про Олександра Ситника
- Олександр Ситник – вихованець донецького Шахтаря, який до 2004 року виступав за різні команди "гірників", але згодом перейшов у Сталь.
- Після чого знову повернувся у Донецьк, але цього разу вже в іншу команду Металург, не зміг закріпитись у клубі, тому помандрував в оренду на протилежну частину України – Закарпаття.
- 1 січня 2010 року офіційно перейшов у Зірку з Кропивницького, за яку виступав до літа 2011-го.
- Далі у кар'єрі Ситника відбулось повернення у Сталь, але тепер вже у статусі вільного агента.
- У перший день 2012 року став гравцем казахстанського Кайсара, але пробув там лише шість місяців.
- У 2013 році перейшов у вже третій для себе донецький клуб – Олімпік. Пробув там два роки.
- У 2015-му знову пішов грати за кордон – в азербайджанський Кяпаз.
- На весні 2016-го повернувся в Україну, підписавши контракт із Гірником.
- Влітку 2017 року повішав бутси на цвях.
- Останнім часом був тренером Авангарда, який представляв Краматорськ.
- За футбольну кар'єру відіграв 169 матчів, у яких забив 28 м'ячів та зробив 5 гольових передач.