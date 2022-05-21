Вічна пам'ять Герою
Повномасштабна війна, яку Росія 24 лютого розв'язала проти України, забрала життя ще одного українського спортсмена. У боях з російськими військами загинув вихованець львівських Карпат Олег Мазур.
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Мазур був випускником СДЮШОР Карпати. У 2009 році він у складі "левів" став переможцем турніру Володимира Вараксіна, забивши у фіналі один з трьох голів. Виступав також за команди Звенигорода, Лапаївки та Рудно.
На 27-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських Карпат, ексфутболіста львівської Галичини, Звенигорода, Лапаївки та Рудно Олега Мазура. Вічна і світла пам'ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна,
– йдеться у повідомленні.
Колишньому футболісту було лише 27 років.
"Янголи спорту"
- Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.
- На жаль, з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого загинули вже понад 40 українських спортсменів.
- Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.