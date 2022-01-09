Колишній чемпіон світу пророкує Ф'юрі проблеми в бою з Усиком
Джерело:ютуб-канал Бокс. Обзоры от Дмитрия
Потенційний бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі увійшов до рейтингу найбільш очікуваних за версією ESPN і TalkSport. Поєдинок очікує і колишній чемпіон світу в першій середній вазі Юрій Форман.
Форман: Кожна людина матиме проблеми з Усиком
Ексчемпіон світу за версією WBA вражений не тільки боксом Тайсона Ф'юрі, але й тим, як британець поводиться за межами рингу.
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41-річний Форман вважає, що бій Усик – Ф'юрі це те, чого чекають всі фанати боксу. Ізраїльський боксер переконаний, що Усик переможе Ентоні Джошуа в реванші, після чого створить проблеми й Ф'юрі.
Мені цікаво побачити бій Ф'юрі – Усик. Мені здається, у нього будуть проблеми з українцем. Кожна людина матиме проблеми з Усиком. Я навіть не думав, але мені хочеться подивитись на цей бій. Я із задоволенням заплачу за pay-per-view. Мені здається, Усик пройде Ентоні Джошуа, і потім, думаю, це буде єдиний бій, на який чекатимуть усі фанати боксу,
– резюмував Форман.
Яка ситуація у важкій вазі
- Усик і Ф'юрі на двох утримують всі основні чемпіонські титули у важкій вазі. Олександр володіє поясами WBO, WBA, IBF після того, як переміг Джошуа.
- У Тайсона тільки титул WBC, який вважається найбільш престижним. Британець захистив пояс, нокаутувавши Деонтея Уайлдера.
- Обидва боксери повинні провести обов'язкові поєдинки: Усика чекає реванш з Джошуа, а Тайсона – зустріч з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Поки Ф'юрі не спішить домовлятися про зустріч з Уайтом. Натомість Джошуа може відмовитися від реваншу та дозволити Усику зустрітися з Ф'юрі.