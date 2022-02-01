Колишній чемпіон світу з боксу готовий зіграти проти Усика у футбол

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик готується дебютувати за футбольний клуб Полісся. Суперником непереможного українця не проти стати колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик.

Гвоздик готовий прийняти виклик

Харків'янин Гвоздик заявив, що готовий зіграти за Металіст на турнірі Winter Cup у Туреччині. Саме там за Полісся може дебютувати Усик.

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Олександр Гвоздик розповів, що перебуває в Україні й готовий прийняти виклик зіграти у футбол. Разом з тим, він зізнався, що не є фанатом цього виду спорту.

Це було б цікаво, але я погано граю у футбол. Не знаю навіть, не хочеться зашкваритися. Але загалом – можливо. Я зараз в Україні й готовий прийняти такий виклик, але не залишити, бо не є великим фанатом футболу,

– сказав Гвоздик.

Олександр Гвоздик закінчив кар'єру професійного боксера влітку 2020 року. Він оголосив, що йде з боксу та займатиметься бізнесом.

Харків'янин володів титулом чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. У жовтні 2020 року Гвоздик програв титул Артуру Бетербієву.

Олександр – бронзовий призер Олімпіади 2012. Всього на профі-ринзі він провів 18 боїв – здобув 17 перемог (14 нокаутом) та зазнав однієї поразки.