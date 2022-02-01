Разом з Полісся Усик потренувався в турецькій Анталії, де зараз проводить збори фінансово заможний клуб із Житомира.

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Усик вдягнувся в зелено-чорну форму Полісся та намотав кілька розминочних кіл з новими одноклубниками. А потім ефектно набив м'яч лівою ногою.

Відео з тренування Усика

Усик дебютує у футболі