Разом з Полісся Усик потренувався в турецькій Анталії, де зараз проводить збори фінансово заможний клуб із Житомира.
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Усик вдягнувся в зелено-чорну форму Полісся та намотав кілька розминочних кіл з новими одноклубниками. А потім ефектно набив м'яч лівою ногою.
Відео з тренування Усика
Усик дебютує у футболі
- Дебют Олександра Усика за Полісся може відбутися вже 3-го лютого. Саме тоді команда українця зіграє з Вересом. Зазначимо, що Усик – вболівальник київського Динамо.
- Winter Cup – товариський турнір, який організовують телеканали "Футбол 1,2,3". Окрім Полісся та Вереса, на турнірі зіграють Металіст та Чорноморець.