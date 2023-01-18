У неділю, 15 січня, Челсі оголосив про підписання хавбека Шахтаря Михайла Мудрика. Лондонці не пошкодували 70 мільйонів євро на гравця, та і ще до 30 мільйонів може бути виплачено бонусами.
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Втім навіть попри такий цінник українцю не гарантоване місце у стартовому складі, пише 24 канал. Зараз же у Челсі намітився дефіцит гравців атаки – Стерлінг та Пулішич травмовані, а Феліш відбуває дискваліфікацію після вилучення у дебютному поєдинку.
Коли дебютує Мудрик
Тому цілком вірогідно, що Михайло вийде на поле вже у найближчому матчі "синіх". Пройде він вже у суботу, 21 січня, коли підопічні Поттера зіграють в гостях проти Ліверпуля. Якщо ж ні, то дебюту за Челсі Мудрику доведеться чекати більше двох тижнів.
Розклад найближчіх матчів Челсі:
|ДАТА
|ЧАС (за Києвом)
|СУПЕРНИК
|ДЕ ЗІГРАЄ
|ТУРНІР
|21 січня
|14:30
|Ліверпуль
|виїзд
|АПЛ
|3 лютого
|22:00
|Фулхем
|вдома
|АПЛ
|11 лютого
|14:30
|Вест Хем
|виїзд
|АПЛ
|15 лютого
|22:00
|Боруссія Д
|виїзд
|Ліга чемпіонів
|18 лютого
|17:00
|Саутгемптон
|вдома
|АПЛ
Криза в Челсі
Челсі вже вилетів як з Кубка ліги, так і Кубка Англії. В чемпіонаті "сині" поки розчаровують. Команда Грема Поттера йде аж на 10 сходинці, відстаючи від топ-четвірки на десять очок.
У Лізі чемпіонів лондонці посіли перше місце в групі з Міланом, Зальцбургом та загребським Динамо. В 1/8 фіналу Челсі буде протистояти дортмундській Боруссії.