Без рецидиву: відомо, коли на поле повернеться лідер Шахтаря Степаненко

Джерело:ютуб Шахтаря
Один з лідерів збірної України та Шахтаря Тарас Степаненко розповів про серйозність травми та термін повернення на футбольне поле. Гравець "гірників" вже з 29 березня планує повноцінно тренуватись із командою.
Тарас Степаненко пошкодив коліно у матчі 15 туру УПЛ з Рухом. Після цього футболіст більше не виходив у футболці Шахтаря в офіційних зустрічах.
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З'явилась інформація, що ця травма спровокувала рецидив старої травми меніска у Тараса. Однак Степаненко заспокоїв українських вболівальників.
Турбувати коліно почало через щільний графік матчів та перенавантаження. Але зараз гравець донеччан вже повернувся до загальної групи, але поки його тренування відбуваються без великої інтенсивності. Основні футболісти "гірників" поїхали у табір національної команди України. Тому тренування Шахтаря минають у полегшеному режимі.
Опорник виконує тренувальну роботу, щоб побачити, як коліно буде себе поводити під час навантажень. Степаненко сподівається вже з 29 березня зможе виконувати роботу на всі 100% та готуватись до найближчих матчів Шахтаря.Донецький клуб проведе свій наступний поєдинок 4 квітня проти полтавської Ворскли. Шахтар спробує реабілітуватись після ганебної поразки від аутсайдера УПЛ Львова (3:2).