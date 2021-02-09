Коли Колос оголосить рішення щодо Селезньова: дата

Колос готує рішення щодо 35-річного нападника Євгена Селезньова, який був відрахований з клубу за третє порушення режиму в складі команди.
За інформацією джерела, орієнтовно рішення буде оприлюднено 11 лютого. Селезньов пов'язаний контрактом з ковалівською командою до 30 червня 2021 року.
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Скандальне відрахування Селезньова з Колоса: що відомо
- 31 січня з'явилася інформація, що український клуб Колос відрахував 35-річного Селезньова. Причиною відрахування футболіста вказувалося порушення режиму.
- Селезньов начебто прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Гра відбулася у Туреччині у рамках підготовки Колоса до сезону.
- Футболіст, коментуючи інцидент, заявив: "Те, що пишуть – це все маячня".
- У вівторок, 2-го лютого, Колос офіційно підтвердив, що Селезньов відрахований з команди. Однак у клубі не назвали причину.