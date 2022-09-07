Коли граєш серцем за Україну, то виходить так, – Йовічевіч про яскравий тріумф Шахтаря

Донецький Шахтар сенсаційно переміг німецький Лейпциг на старті групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" розбили суперника з рахунком 1:4.

Йовічевіч: Ця синергія – і є наша міць

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував гру своїх підопічних. Наставник наголосив, що до останнього вірить у свою команду.

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Вірю в команду від першого дня, коли ми почали працювати. Можливо, ніхто не чекав такої яскравої перемоги, адже ми чудово знали, проти кого граємо. Лейпциг – клуб із репутацією, який за бюджетом уходить до топ-3 в німецькій Бундеслізі. Клуб дуже потужний, який, можливо, тимчасово проходить через невелику кризу. І ми скористалися цим. Однак заслужили цілковито такий результат, тому що грали серцем. Коли граєш серцем за державу, за Україну, то виходить так, як сьогодні. Повністю пишаюся командою і можу сказати, що я зараз – найщасливіший тренер у світі. Це незабутній дебют. Усі хлопці віддалися цілковито, абсолютно всі – і персонал, і всі дали команді свою енергію разом із фанатами, які прийшли нас підтримати на стадіоні, й ми їх відчували весь час. Ця синергія – і є наша міць,

– сказав тренер.

Фахівець згадав також чемпіонат України, він наголосив, що без виступів в УПЛ не буде таких яскравих перемог у матчах Ліги чемпіонів.

"Я вас своєю відповіддю не зможу задовольнити, адже цей матч щойно завершився, і ми зараз перебудовуємось на УПЛ – Чорноморець уже чекає. Ми маємо підтвердити свою форму, ментальну й тактичну стабільність. Тому, що виграти важко, однак ще важче – вигравати поспіль і перемагати в такій ситуації, що вимагає ментальної стійкості від команди. Ми – молода команда.

Зараз вийшло так добре, проте наступного разу, можливо, буде інакше. Тому, що це емоційна гойдалка молодих гравців. І сьогодні вони поводились як дорослі, дуже і дуже кваліфіковані футболісти. Не відчувалася різниця у віці. І мене це потішило. Тож я хочу зараз зосередитись на Чорноморці, адже УПЛ – це alma mater нашого процесу. Без успіху в УПЛ немає таких яскравих матчів у Лізі чемпіонів", – зазначив Йовічевіч.

"Вони самі просто шоковані тим, як зіграли"

Хорватський спеціаліст прокоментував дебют Мар'яна Шведа та гру Михайла Мудрика.

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Шведа знаю дуже давно: він дебютував у мене в Карпатах у 17 років. На жаль, після 10 матчів його купила Севілья: Мончі приїхав до Львова та забрав його. Але в пам'яті він залишився таким, яким був сьогодні. І став ще соліднішим, зарядженим, мотивованішим. Він і Мудрик – два наші посилення. Як і Петряк, і Зубков, котрі можуть зіграти на цих позиціях. Тому, що для великого клубу пріоритет – мати на кожній позиції по два гравці. Ви бачите, що в нас так є – і це розкіш для мене. І ми можемо їх використовувати в кожному матчі залежно від того, з ким граєш,

– зауважив тренер "гірників".

Донеччани певно самі шоковані тим як вони зіграли, переконаний наставник команди.



"Коли граєш лише розумом, то ти свідомо обираєш стратегію, маєш більшу концентрацію, краще реагуєш, можеш підказати якомусь футболістові, що слід робити. Адже все сплановано. Однак коли футболіст має талант і починає грати серцем, а ми сьогодні в дебютному матчі грали за державу, за Україну, то це є дуже великим плюсом для нашої команди з ментальної точки зору. І в такий момент ти забуваєш про все, ти з'єднуєшся з матчем і просто літаєш полем. І вони не були стомленими.

Можливо, завтра будуть, але сьогодні в них був такий адреналін, що вони самі просто шоковані тим, як зіграли. Чесно, я щасливий і радію за них, бо ми показали, що можемо. Показали рівень, який повинні тримати, й цієї планки не опускати нижче. Адже від нас зараз вимагатиметься й далі грати так, що не завжди можливо, тому що це молоді гравці. Проте я їм вдячний, я їх дуже люблю, і ми продовжуватимемо працювати далі й скромно прямувати від матчу до матчу. Це дуже важливо", – додав Йовічевіч.

Наступний матч у Лізі Чемпіонів у гірників запланований із Селтіком. Гра відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.