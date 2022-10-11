Досвідчений голкіпер отримав травму у матчі 6-го туру УПЛ проти львівського Руха. Денис Бойко травмувався наприкінці першого тайму у моментів, коли невдало приземлився на праву ногу. Після допомоги медиків та перерви воротар повернувся на футбольне поле.

До теми Воротарське прокляття: Динамо може втратити Бойка – у голкіпера натяк на жахливу травму

Кадрова воротарська проблема киян

Але відіграв лише хвилин другого тайму та попросив заміну. Бойко не зміг продовжити гру. Ще під час матчу спортивний лікар Дмитро Бабелюк спрогнозував у Дениса проблеми з "хрестами".

Динамо Київ Inside підтвердило, що у воротаря розрив хрестоподібних зв'язок. За їх інформацією, на Бойка чекає хірургічне втручання в Іспанії, де раніше прооперувались інші два динамівці Георгій Бущан та Микола Шапаренко. Бойко пробуде поза футболом до кінця весни 2023 року.

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, Бойко разом із командою прибув у Краків, де кияни зіграють у 4-му турі групового раунду Ліги Європи проти французького Ренна. Денис чекає на вердикт лікарів.

Через пошкодження Бойка до головної команди приєднався воротар юнацької команди Юрій Авраменко. Тепер шанс проявити себе буде у молодого Руслана Нещерета.

Нагадаємо, що у Шапаренка теж проблеми з "хрестами", а Бущан відновлюватиметься від пошкодження до кінця жовтня. Обидва отримали травми у матчі Ліги Європи проти турецького Фенербахче.

Зверніть увагу! Матч Ліги Європи Динамо – Ренн відбудеться 13 жовтня о 19:45. Попередня гра закінчилась перемогою французів 2:1.