Досвідчений голкіпер став номером один у рамці воріт Динамо після травми Георгія Бущана. Однак пошкодження спіткало й Дениса Бойка.

До теми Динамо втратило Бойка, голкіпер отримав травму "хрестів", – ЗМІ

Динамо спростувало інформацію

34-річний воротар травмувався у наприкінці першого тайму в матчі УПЛ проти львівського Руха. Бойко невдало приземлився на ногу та після допомоги медиків пішов із командою на 15-хвилиннку перерву. Після відпочинку Денис продовжив поєдинок, але провів у другому таймі лише 7 хвилин. Після чого попросив заміну.

Замість нього у рамці воріт став молодий Руслан Нещерет.

Ще під час поєдинку робили прогнози щодо серйозності травми голкіпера. Натякали на розрив "хрестів", це жахлива травма для футболіста, яка залишає його поза полем щонайменше на пів року. Саме таке пошкодження Микола Шапаренко отримав у зустрічі Ліги Європи проти турецького Фенербахче та був прооперований в іспанській Барселоні.

ЗМІ повідомляли про розрив "хрестів"

За інформацією Динамо Київ Inside, Бойку теж знадобиться операція, яку зроблять в Іспанії.

На тлі усіх цих чуток із заявою виступило Динамо. Кияни вирішили пролити світло на інформацію про травму голкіпера.

Офіційний сайт "біло-синіх" повідомив, що 12 жовтня на Бойка чекає обстеження та вердикт лікарів.

Після цієї травми у Динамо залишився лише один голкіпер із досвідом виступів у головній команді – Руслан Нещерет.

До слова. У новому сезоні-2022/2023 Бойко провів за киян 5 матчів, у яких пропустив 3 голи та ще у 3-х поєдинках відіграв на нуль.