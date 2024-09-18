30-річна українська тенісистка поділилася думками щодо своєї травми. Світоліна розповіла про деталі операції, про це повідомляє спортсменка у своєму інстаграмі.

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Давня проблема Еліни Світоліної

Еліна Світоліна підкреслила, що її прикро, але ж все таки її сезон 2024 року вже у минулому. Тенісистка, розповіла що їй провели операціїю на нозі, щоб позбутися тіє проблеми, яка їй заважала.

Еліні Світоліній зробили операції на правій нозі / Допис з інстаграму тенісистки

Українська спортсменка поділилася тим, що це та проблема через яку вона достроково завершила сезон у 2023 році та заважала їй протягом цього року. Еліна зазначила, що для неї було важко з цим справлятись, навіть вже у повсякденному житті.

Я рада можливості, щоб зосередитися на своєму одужанні та повернутися ще сильнішою, ніж раніше. Я сповнена рішучості зробити все можливе, щоб повернутися на корт і змагатися на найвищому рівні,

– написала Світоліна.

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Еліна Світоліна подякувала за підтримку в цей складний час. Українка висловилася, що любов і позитив вбовальників – це все для неї. Тенісистка також з нетерпінням чекає на поверння на корти у 2025 році.